Бойовики продовжують обстрілювати українські позиції, незважаючи на розведення сторін

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

На Маріупольському напрямку противник порушував "режим тиші" в районі Павлополя, Широкіного, Новоселівки Другої і Гнутового, використавши при цьому стрілецьку зброю і гранатомети, а по Павлополю бойовики стріляли з мінометів 82-го калібру.

На Донецькому напрямку обстріли з боку окупантів з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї зафіксовані в районі Авдіївки і Новгородського. Також по Авдіївці ворог відкрив вогонь з міномета 120-го калібру.

На Луганському напрямку противник вдавався до збройних провокацій у районі Новоолександрівки і Новозванівки, де застосовував гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. Крім того, по Новозванівці вів вогонь снайпер, а по Станиці Луганській окупанти відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

Сьогодні, 1 жовтня, згідно з Рамковою угодою, яку було підписано 21 вересня 2016 року в Мінську, на околиці міста Золоте сталося відведення військ на певні представниками ОБСЄ конкретні рубежі. За певним сигналом особовий склад підрозділу Збройних сил України залишив спостережні пости і відійшов від лінії зіткнення на визначені рубежі. Всі інженерні споруди, які знаходилися в зоні розмежування, були перенесені за так звану "червону лінію".

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При цьому в штабі зазначили, що напередодні військовослужбовцями Збройних сил України була проведена роз'яснювальна робота з місцевим населенням і зазначено, що українські солдати їх не залишають, але і в подальшому будуть гарантувати захист та безпеку.

Як повідомляв УНІАН, прес-офіцер сектору «Луганськ» Валентин Шевченко повідомив, що близько полудня сторони здійснили відведення сил в районі Золотого Луганської області, звільнивши по одному квадратному кілометру лінії фронту. Проте, вже через кілька хвилин після розведення бойовики відкрили вогонь з гранатометів неподалік від Новоолександрівки.