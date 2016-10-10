Волонтери повідомили про втрати серед українських військових на Луганщині

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"Двоє військових загинули, ще двоє отримали поранення на Луганщині унаслідок обстрілів. Чи є ще втрати на інших ділянках, наразі не відомо", - написали волонтери.

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Раніше в Міноборони повідомили, що за добу на Донбасі поранено чотирьох українських військових. Зокрема, як повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, під час обстрілу села Новоолександрівка Попаснянського району з протитанкових керованих ракетних комплексів, гранатометів різних типів і великокаліберних кулеметів дістав поранення один український військовослужбовець.