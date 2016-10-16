Під Маріуполем бойовики гатили по позиціях українських військових з БМП, гранатометів та кулеметів

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

На Луганському напрямку зафіксовано 19 провокацій сил АТО. Зокрема, у напрямку Новозванівки ворог використовував артилерію калібру 152мм та 122мм. У Новоолександрівці обстріли збоку бойовиків тривали з мінометів 120 калібру, в Станиці Луганській – з мінометів калібру 82мм. Також по підрозділах Збройних Сил України вели вогонь з артилерії калібру 122мм та мінометів обох калібрів у районі Попасної.

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На Маріупольському напрямку відбулось 18 випадків порушення режиму припинення вогню. Вогонь з мінометів калібру 120 та 82мм противник відкрив по позиціях сил АТО в районах Мар’їнки та Красногорівки. У Широкиному, окрім мінометів, обстріли тривали з озброєння БМП, гранатометів та кулеметів великого калібру, а в Старогнатівці - із застосуванням стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку відбулось 6 обстрілів українських позицій. В Зайцевому з боку російсько-окупаційних військ було застосовано вогонь з мінометів 120 калібру, а по захисниках Авдіївки, Новгородського та Троїцького окупанти використовували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.