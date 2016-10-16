"Окопна війна": військові розповіли про ситуацію під Авдіївкою та появу там україномовних бойовиків (відео)

Попри це, бійці тримаються напоготові, бо у стійке перемир'я не вірять, йдеться в сюжеті ТСН.

"Тут просто йде окопна війна. З окопу на окоп", - пояснює боєць із позивним "Старий". "До бойовиків відстань приблизно 50 метрів", - додає військовослужбовець Микола. "Вони дають – ми даємо відповідь. Та й усе", - описує перебіг подій "Коваль".

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Останні кілька днів українські воїни вважають тихими. І пояснюють: після вогневої відповіді з боку ЗСУ бойовики втрачають інтерес до активних дій. "Вони починають обстрілювати, ми даємо адекватну відповідь – і вони затихають. День можуть мовчати", - каже один із оборонців Авдіївки.

Військові, крім того, слухають радіоперехоплення переговорів терористів і відзначають у них несподівані зміни. "Командири в них, коли щось починається, віддають накази – чути російську мову чисту. З'явилося багато людей, які розмовляють українською мовою. Я не знаю, може, російським кадровим уже набридло тут воювати – не знати, за що і для чого", - каже військовослужбовець ЗСУ з позивним "Брат".

Разом із тим десантники у раптову миролюбність бойовиків не вірять, тому тримаються напоготові. "Рано чи пізно тиша закінчується одним – боєм", - підсумовують захисники України.