У поліції показали наслідки нічного обстрілу бойовиками Мар'їнки (фото)

Як повідомили у Мар'їнському відділенні поліції Донецької області, обстріл тривав приблизно з 23:00 15 жовтня по 1:00 16 жовтня.

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"Усього відомо про 8 постраждалих цієї ночі будинків, серед яких приміщення ДСНС, комунального підприємства, житлова п’ятиповерхівка та ще 4 приватні будинки. Прямим влученням зруйноване кафе на пр. Ворошилова", - йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, постраждалих серед жителів внаслідок обстрілу немає. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Загалом, зауважили у поліції, за цей тиждень у Мар’їнці внаслідок артударів терористів пошкоджено 16 будинків.