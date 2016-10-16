У "ДНР" підтвердили знищення "Мотороли" в Донецьку

Факт смерті в ефірі одного з російських телеканалів підтвердив представник "ДНР" у контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Денис Пушилін, передає ТАСС.

"Інформація підтверджується. Був закладений саморобний вибуховий пристрій. Зараз проводяться оперативні дії. Оголошено план перехоплення по місту", - сказав Пушилін.

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"Відомо, що в районі ліфта (будинку, де проживав Павлов) був закладений саморобний вибуховий пристрій, є кілька людей поранених", - додав він.

За словами Пушиліна, інформація уточнюється.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовика "ДНР" Арсена Павлова підірвали в ліфті в Донецьку. В СБУ підтвердили факт смерті "Мотороли".