Міноборони відповіло на відмову РФ повернути Дебальцеве під контроль Києва: у мінських документах воно було українським

Про це в кулуарах Ради заявив міністр оборони Степан Полторак, передає 112 Україна.

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"Щодо Дебальцевого: це позиція РФ, що воно сюди не входить. Ми пам'ятаємо, що коли ми домовлялися, Дебальцеве було українським. Тому це питання стоїть на порядку денному. Але спочатку нам потрібно завершити розведення наших військ на трьох ділянках. На двох ділянках ми відвели, в районі Станиці Луганської поки не розвели, і там немає підстав розводити, бо там є проблеми. Ще буквально вчора був обстріл з мінометів", - сказав він.

Міністр зазначив, що потрібно просуватися по шляху, який забезпечить вступ до НАТО.

"Це наше стратегічне завдання", - додав він.

Раніше в Кремлі заявили, що Росія не згодна з поверненням окупованого Дебальцевого під контроль України, робота з цього питання буде продовжуватися на рівні міністрів і помічників.