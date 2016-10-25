Терорист "Гіві" прокоментував інформацію про свою втечу з "ДНР"

Толстих у коментарі одному з ресурсів бойовиків запевняє, що власності і подруги у нього немає, а сам він їхати з "ДНР" не має наміру.

"Майна в мене ніякого немає, продавати нічого, я — людина в цьому плані вільна, я живу своїм батальйоном і своїм життям. Дівчини у мене наразі немає, на жаль. Я можу одне сказати: я нікуди не збираюся, я як був командиром військової частини, так ним і залишаюся", — повідомив Толстих.

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