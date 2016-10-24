"Гіві" запідозрили у дезертирстві: терорист розпродає квартири й перевіз дівчину до Придністров'я

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив полковник РФ, екс-начальник служби безпеки президента невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР), голова Регіонального відділення Міжнародного союзу десантників Росії Валерій Гратов.

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"Мої хлопці з ПМР повідомили дивну для мене новину - командир "Сомалі" Міша Толстих ("Гіві") вивіз свою дівчину до Придністров'я, а сам спішно продає свої 4 квартири та гаражі в Донецьку і Макіївці", - йдеться в його повідомленні.

Гратов зазначив, що раніше не вірив у конфлікт "Гіві" з ватажком "ДНР" Захарченком. "Але чому Мишко так спішно намагається залишити територію "Донецької Народної Республіки"?!" - здивувався він.

"Не очікував я такого повороту, прошу "МДБ" вжити заходів щодо затримання дезертира. Він подає поганий і не гідний приклад іншим бійцям", - вважає Гратов.

Раніше в ІС зазначали, що останнім часом відзначається погіршення відносин ватажка бандформування "Сомалі" "Гіві" (Михайло Сергійович Толстих) з ватажком "ДНР" Захарченком та його близьким оточенням.