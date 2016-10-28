Окупанти обстріляли підконтрольну їм Макіївку з метою дискредитації ЗСУ – штаб

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Вчора підрозділи незаконних збройних формувань, брутально порушуючи Мінські домовленості, розпочали масові обстріли з важкого озброєння позицій сил АТО між Авдіївкою та Ясинуватою. З метою приховування своїх агресивних дій, окупанти здійснили черговий воєнний злочин, також обстрілявши з артилерійського озброєння житлові квартали підконтрольного їм міста Макіївка», - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі штабу АТО уточнили, що стрільба велася з позицій бойовиків, обладнаних в районі сел. Мінеральне, Яковлівка та м. Ясинувата.

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«Ця варварська акція окупантів мала на меті дискредитувати ЗСУ в очах міжнародної спільноти та місцевого населення, приховати порушення Мінських домовленостей з боку ворога та залякати мирних мешканців на окупованих територіях», - наголошується у повідомленні.

Разом з тим у прес-центрі штабу АТО заявили, що ЗСУ неухильно дотримуються Мінських домовленостей і жодного разу не використовували зброю проти мирного населення.

«Сили АТО не застосовують важке озброєння, оскільки воно відведене на визначену відстань. Водночас українські війська залишають за собою право на адекватну відповідь у разі загрози життю особового складу та попередження атак противника», - сказано у повідомленні.