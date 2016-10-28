Клімкін виступає проти участі представників Росії в поліцейській місії ОБСЄ на Донбасі

Про це Клімкін сказав в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на "телеканалі 24".

"Те, що ми можемо зробити, це максимально обмежити роль Росії. Я на сьогодні послідовно виступаю за те, щоб представники Росії в поліцейській місії участі не брали", - сказав Клімкін.

Читайте такожКлімкін: на сьогодні немає згоди щодо формату поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі

Відповідаючи на запитання, як забезпечити відсутність представників Росії у складі цієї місії, Клімкін зазначив: "Це можна зробити тільки за допомогою тиску наших партнерів по ОБСЄ. Це буде тиск для того, щоб Росія ухвалила політичне рішення", - додав він.

Клімкін також зазначив, що на сьогодні необхідно мати згоду Росії на саму поліцейську місію.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко на прес-конференції за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» в Берліні повідомив, що Росія підтримала необхідність запровадження озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Петро Порошенко також заявив, що головуюча у 2016 році в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Німеччина має винести на розгляд ОБСЄ запровадження озброєної поліцейської місії на Донбасі.

Згодом, у Кремлі підтвердили згоду Путіна розмістити озброєну місію ОБСЄ на окупованому Донбасі.