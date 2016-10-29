На Маріупольському напрямку бойовики випустили близько 400 мін

На Маріупольському напрямку в зоні АТО бойовики випустили за добу майже 400 мінометних мін по позиціях українських військових.

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Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, основними «гарячими точками» залишаються Мар’їнка і Широкине з околицями. «Більша частина обстрілів, як завжди, відбулася у темну пору доби. Проте найпотужніші обстріли сталися вдень. Всього на Маріупольському напрямку відбулося 28 ворожих обстрілів, зокрема 15 – з важкого озброєння», - зазначив Лисенко.

На Луганському напрямку бойові дії вчора велися під Слов’яносербськом та у Попаснянському районі. Найбільш неспокійно було у Кримському, де терористи активно застосовували міномети та бронетехніку. «Вогонь вівся одразу з двох напрямків – східного та південного. Українські війська активно відкривали вогонь у відповідь», - додав речник Міноборони з питань АТО. За його словами, всього за минулу добу на цьому напрямку відбулося 17 обстрілів з боку бойовиків, зокрема п’ять – з важкого озброєння.

Як повідомлялося, за минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув, 7 – зазнали поранень.