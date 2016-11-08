В ОБСЄ назвали умову розведення сил у районі Дебальцевого

Про це Хуг сказав в інтерв’ю Hromadske.

"Насправді, якщо взяти цю географічну зону між Дебальцевим та Світлодарськом, тут доволі висока бойова активність. Але розведення сил і засобів відбудеться лише за згоди сторін. І я не займаюся домислами і спекуляціями – чи відбудеться це. Але я переконаний, що будь-яке зниження рівня насилля буде тільки вітатися", - сказав він.

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На запитання, чи відомі наступні населені пункти, в яких відбуватиметься розведення сил, Хуг відповів: "Ви розумієте, поточні обговорення і дебати, які точаться навколо потенційних ділянок розведення, не мають бути публічними. Це все залежить від учасників Тристоронньої контактної групи або сторін – чи доводити цю інформацію до широкого загалу".

Раніше в Кремлі заявили, що Росія не згодна з поверненням окупованого Дебальцевого під контроль України, робота з цього питання буде продовжуватися на рівні міністрів і помічників.