У мережі показали легкий штурмовий автомобіль "Пегас-2" для української армії (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook пише "Зроблено в Україні".

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"Позашляховий автомобіль "баггі" військового призначення, сконструйований за рахунок волонтерських організацій для потреб армії, повністю авторська розробка, двигун та трансмісія від автомобіля Audi", – йдеться у підписі до відео.

Основна відмінність баггі від позашляховика полягає в неймовірній мобільності й швидкості переміщення по різного роду ґрунту.

Як повідомляв УНІАН, АвтоКрАЗ розробляє для української армії повнопривідну вантажівку "цікавого компонування".