За добу в зоні АТО поранені троє українських військових
14:31, 09 листопада 2016Війна
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За добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє бійців зазнали поранень.
За добу загиблих у лавах українських військ немає / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
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«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, але три військовослужбовці отримали поранення», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики за минулу добу 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі.
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