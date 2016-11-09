За добу в зоні АТО поранені троє українських військових

14:31, 09 листопада 2016
Війна
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За добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє бійців зазнали поранень.

За добу загиблих у лавах українських військ немає / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, але три військовослужбовці отримали поранення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики за минулу добу 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі.

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