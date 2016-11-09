Бойовики за добу півсотні разів обстріляли українських військових, на Луганщині гатили із САУ

Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

За даними прес-центру АТО, на Маріупольському напрямку ворог 32 рази провокував наших захисників на відкриття вогню у відповідь використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, озброєння БМП, а також 82 та 120 мм міномети.

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Тут під обстріли потрапили Тарамчук, Красногорівка, Мар’їнка, Талаківка, Новотроїцьке, Березове, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Степне.

"На Луганському напрямку російсько-окупаційний контингент зі стрілецької зброї, озброєння БТР та 120мм мінометів 16 разів провокували наших військових на відкриття вогню у відповідь. Вогонь вівся у напрямку Станиці-Луганської, Жовтого, Кримського та Новоолександрівки, у районі Балки Кошарної, а по населених пунктах Калинове та Попасна ворог застосував 122-мм самохідні артилерійські установки", - йдеться у повідомленні.

З великокаліберних кулеметів, гранатометів, озброєння БМП, 82 та 120мм мінометів бойовики обстріляли Луганське, Авдіївку, Зайцеве та Новгородське, розповіли у штабі.