Бойовики обстріляли Троїцьке: пошкоджено будинки

У Луганській області бойовики обстріляли село Троїцьке, в результаті чого пошкоджень зазнали кілька будинків. Про це повідомляє департамент масових комунікацій Луганської облдержадміністрації.

Зокрема, було пошкоджено дах, стіни та вікна двох житлових будинків у селі.

Бойовики вдалися до масованого обстрілу зі 120-мм мінометів.

зазначається, що у результаті обстрілу ніхто з мирних жителів не постраждав.

Читайте такожБойовики на Донбасі заблокували пункт пропуску "Гнутове"

Наразі на місці події працюють співробітники оперативно-слідчої групи Національної поліції в Луганській області, представники Луганської облдержадміністрації та військово-цивільної адміністрації сіл Троїцьке та Новозванівка.

Раніше, бойовики нанесли артилерійський удар по Торецьку Донецької області, внаслідок якого загинув мирний житель 1986 року народження.

Снаряди бойовиків поцілили у житлові будинки, розташовані по вул. 8-го березня селища Новгородське у місті Торецьку. Від вибуху снаряду біля свого будинку загинув молодий чоловік.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на Донбасі російсько-окупаційних війська 44 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Зокрема, на Луганському напрямку терористичні угруповання 14 разів обстрілювали з різних видів озброєння, включаючи міномети, Новоолександрівку, Новозванівку, Кримське та Новотошківське.