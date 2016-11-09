Бойовики обстріляли з артилерії Торецьк: загинув мирний житель (фото)
17:33, 09 листопада 2016Війна
617 0оновлено
Бойовики нанесли артилерійський удар по Торецьку Донецької області, внаслідок якого загинув мирний житель 1986 року народження.
Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Донецькій області.
Обстріл відбувся вчора увечері.
«Снаряди бойовиків поцілили у житлові будинки, розташовані по вул. 8-го березня селища Новгородське у місті Торецьку. Від вибуху снаряду біля свого будинку загинув молодий чоловік», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ Міноборони розповіли про забезпечення бійців АТО теплою формою, визнали проблеми
Наразі на місці події працюють поліцейські, які надають допомогу мирним мешканцям, фіксують наслідки злочину терористів.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter