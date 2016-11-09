Бойовики обстріляли з артилерії Торецьк: загинув мирний житель (фото)

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Донецькій області.

Обстріл відбувся вчора увечері.

«Снаряди бойовиків поцілили у житлові будинки, розташовані по вул. 8-го березня селища Новгородське у місті Торецьку. Від вибуху снаряду біля свого будинку загинув молодий чоловік», - йдеться в повідомленні.

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Наразі на місці події працюють поліцейські, які надають допомогу мирним мешканцям, фіксують наслідки злочину терористів.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.