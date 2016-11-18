Глава розвідки США дав прогноз щодо подальшої поведінки Росії на Донбасі

Як сказав він на слуханні в комітеті Палати представників у справах розвідки, Росія, на його думку, буде зберігати присутність на сході України, передає Радіо Свобода.

"Ясно, що Росія хоче зберегти вплив у такому традиційному регіоні "великої Росії", як Україна… Гадаю, нинішня напівпатова ситуація триватиме", – вважає Клаппер.

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Він також додав, що не бачить можливості зміни агресивної позиції Росії щодо країн-членів НАТО у зв’язку з планами обраного майбутнього президента США Дональда Трампа поліпшити відносини Вашингтона й Москви.

А щодо Сирії, сказав він, недавнє прибуття до Середземного моря неподалік сирійського берега єдиного російського авіаносного корабля є свідченням того, що "Росія там залишиться".

Відносини США й більшості провідних країн світу з Росією різко погіршилися після агресії Москви проти України у Криму, а потім на частині Донбасу. Після того Росія помітно посилила протистояння із союзом НАТО, а також втрутилася у громадянську війну в Сирії на боці владного режиму Дамаска, що призвело до подальшого погіршення цих відносин.

Раніше директор національної розвідки США Джеймс Клаппер заявив, що Росія припинила кібератаки, пов’язані зі втручанням у вибори у США, після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву в цьому втручанні.