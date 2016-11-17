Росія може дозволити відправляти строковиків на війну за кордон

Законопроектом пропонується надати військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, а також громадянам, які перебувають у запасі і виявили бажання вступити на військову службу за контрактом, право на укладення контракту про проходження військової служби на строк до припинення обставин, що викликали необхідність його укладення, передає Росбалт.

Читайте такожВійна Путіна в Сирії: опубліковано відео запуску крилатих ракет "Калібр" і "Онікс"

Контракти будуть укладатися не більше ніж на один рік для участі у вирішенні завдань "у період надзвичайних обставин або в діяльності з підтримання або відновлення миру і безпеки або за припинення міжнародної терористичної діяльності за межами території Росії, а також у походах кораблів", йдеться у документі.

Нагадаємо, 16 листопада, палата представників США схвалила законопроект про санкції проти Сирії, Росії та Ірану «за військові злочини» та «злочини проти людства».