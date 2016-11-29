Клімкін у Мінську показав фото російського безпілотника й маршрут його польоту над Україною

Про це міністр написав на своїй сторінці у Twitter, додавши відповідні фото.

"Чергові докази російської агресії: показав фото БПЛА ЗС РФ Орлан-10, що здійснював польоти над Україною, стартові позиції у російському місті Єйськ і маршрут", - йдеться у його повідомленні.

Чергові докази рос.агресії: показав фото БПЛА ЗС РФ Орлан-10,що здійснював польоти над Україною,стартові позиції в рос місті Єйськ і маршрут pic.twitter.com/4ATLFetaSb — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 листопада 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Мінську проходить зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ Клімкіна, Франк-Вальтера Штайнмаєра, Жан-Марка Еро та Сергія Лаврова.

Раніше Клімкін звинуватив РФ у невиконанні Мінських домовленостей. Він наголосив, що без закриття кордону з РФ на Донбасі збройні провокації проти ЗСУ не припиняться.