"Готовність до війни": як світові ЗМІ відреагували на запуски українських ракет поблизу Криму

Їхню реакцію на навчання ЗСУ поблизу окупованого півострова зібрав "Голос Америки".

"Готовність до війни: Путін відправляє бойові кораблі до Криму перед початком українських ракетних випробувань", - пише британський Express.

"Ракетні навчання України оминуть повітряний простір Криму", - повідомляє британське видання The Guardian.

"Росія оприлюднила жорстке попередження Україні через запланований ракетний пуск над анексованим Кримом", - також писало видання Express.

"Росія гризеться з Україною через випробування ракет поблизу Криму", - повідомляє Sky News.

"Російські війська у стані підвищеної бойової готовності через українські ракетні випробування", - зазначали напередодні в інформаційній агенції Reuters.

На фоні стривожених повідомлень ЗМІ роз'яснювати ситуацію навколо навчань українських військових взявся міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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"Ракетні випробування є нашим суверенним правом та необхідні для досягнення наших національних інтересів у сфері безпеки у відповідності до міжнародного права", - наголосив він.

"Немає жодних сумнівів, що це така собі силова політика з боку Києва, яка покликана бути жестом у бік Москви... Україна сподівається, що Москва відповість так, що дозволить українцям знову звернутись до Європи...", - наводить слова американського військового експерта Марка Галеотті видання The Kyiv Post.