"Готовність до війни": як світові ЗМІ відреагували на запуски українських ракет поблизу Криму
Ракетні стрільби, які ЗСУ проводять на Захід від Кримського півострова висвітлює низка міжнародних ЗМІ.
Їхню реакцію на навчання ЗСУ поблизу окупованого півострова зібрав "Голос Америки".
"Готовність до війни: Путін відправляє бойові кораблі до Криму перед початком українських ракетних випробувань", - пише британський Express.
"Ракетні навчання України оминуть повітряний простір Криму", - повідомляє британське видання The Guardian.
"Росія оприлюднила жорстке попередження Україні через запланований ракетний пуск над анексованим Кримом", - також писало видання Express.
"Росія гризеться з Україною через випробування ракет поблизу Криму", - повідомляє Sky News.
"Російські війська у стані підвищеної бойової готовності через українські ракетні випробування", - зазначали напередодні в інформаційній агенції Reuters.
На фоні стривожених повідомлень ЗМІ роз'яснювати ситуацію навколо навчань українських військових взявся міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
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"Ракетні випробування є нашим суверенним правом та необхідні для досягнення наших національних інтересів у сфері безпеки у відповідності до міжнародного права", - наголосив він.
"Немає жодних сумнівів, що це така собі силова політика з боку Києва, яка покликана бути жестом у бік Москви... Україна сподівається, що Москва відповість так, що дозволить українцям знову звернутись до Європи...", - наводить слова американського військового експерта Марка Галеотті видання The Kyiv Post.