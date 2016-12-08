Спостерігачі ООН заявили про випадки сексуального насильства на блокпостах на лінії розмежування

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в 16-й доповіді щодо прав людини моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй в Україні, презентованій в четвер.

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"Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало випадки сексуального та ґендерно обумовленого насильства на блокпостах", - заявили у моніторинговій місії ООН.

"Непропорційні обмеження свободи пересування через лінію зіткнення серйозно ускладнюють життя приблизно 25 тисяч осіб на день (до 800 тисяч на місяць)", - йдеться у звіті.

"У той час, як сім'ї та громади у Донецькій та Луганській областях намагаються зберігати зв'язки між собою, їхні пересування є серйозно обмеженими, тому що люди можуть перетнути лінію зіткнення лише у п'яти контрольних пунктах в'їзду-виїзду, де вони стикаються із дозвільними і тривалими затримками посеред замінованих місцевостей, позначених неналежним чином", - заявили у моніторинговій місії ООН.

Також сказано, що у Луганській області єдиним доступним для цивільного населення пунктом перетину лінії розмежування залишається дерев'яний пішохідний трап, який з'єднує залишки зруйнованого мосту у Станиці Луганській.