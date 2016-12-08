Спостерігачі ООН заявили про випадки сексуального насильства на блокпостах на лінії розмежування
Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй заявляє про випадки сексуального насильства на блокпостах вздовж лінії розмежування на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в 16-й доповіді щодо прав людини моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй в Україні, презентованій в четвер.
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"Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало випадки сексуального та ґендерно обумовленого насильства на блокпостах", - заявили у моніторинговій місії ООН.
"Непропорційні обмеження свободи пересування через лінію зіткнення серйозно ускладнюють життя приблизно 25 тисяч осіб на день (до 800 тисяч на місяць)", - йдеться у звіті.
"У той час, як сім'ї та громади у Донецькій та Луганській областях намагаються зберігати зв'язки між собою, їхні пересування є серйозно обмеженими, тому що люди можуть перетнути лінію зіткнення лише у п'яти контрольних пунктах в'їзду-виїзду, де вони стикаються із дозвільними і тривалими затримками посеред замінованих місцевостей, позначених неналежним чином", - заявили у моніторинговій місії ООН.
Також сказано, що у Луганській області єдиним доступним для цивільного населення пунктом перетину лінії розмежування залишається дерев'яний пішохідний трап, який з'єднує залишки зруйнованого мосту у Станиці Луганській.