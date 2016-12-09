"Укроборонпром" показав відео вогневих випробувань "Фантому" під час крижаного дощу

Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

Демонстрація відбулась під час критично складних погодних умов у вигляді крижаного дощу, на одному з військових полігонів у Київській області. “Фантом” відпрацював переміщення по умовному полю бою, збір оперативної інформації, зайняття позиції для вогню та знищення умовних цілей.

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“Безпілотний БТР “Фантом” виконав усі встановлені завдання та продемонстрував широкі можливості застосування в умовах сучасної війни. Окрім того, цифрові технології розпізнавання цілей, у поєднані із сучасним прицільним комплексом, дають “Фантому” можливість вести точний вогонь за будь-яких умов, що є гарантією успішного виконання бойових завдань”, – прокоментував результати використання “Фантому” керівник ДП “Спецтехноекспорт”, який входить до складу ДК “Укроборонпром”, Павло Барбул.

Відео випробувань опубліковано на каталі You-tube «Укроборонпрому».

Як повідомляв УНІАН, успішне випробування пройшла також передова цифрова система управління вогнем "Мисливець", яка встановлена на модернізованій версії БМП-1УМД.