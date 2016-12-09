"Укроборонпром" показав відео вогневих випробувань "Фантому" під час крижаного дощу
Безпілотний тактичний багатоцільовий транспортний засіб “Фантом” від ДП “Спецтехноекспорт”, який входить до складу ДК “Укроборонпром”, показав свої бойові можливості керівному складу Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства оборони України та Збройних Сил України.
Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».
Демонстрація відбулась під час критично складних погодних умов у вигляді крижаного дощу, на одному з військових полігонів у Київській області. “Фантом” відпрацював переміщення по умовному полю бою, збір оперативної інформації, зайняття позиції для вогню та знищення умовних цілей.
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“Безпілотний БТР “Фантом” виконав усі встановлені завдання та продемонстрував широкі можливості застосування в умовах сучасної війни. Окрім того, цифрові технології розпізнавання цілей, у поєднані із сучасним прицільним комплексом, дають “Фантому” можливість вести точний вогонь за будь-яких умов, що є гарантією успішного виконання бойових завдань”, – прокоментував результати використання “Фантому” керівник ДП “Спецтехноекспорт”, який входить до складу ДК “Укроборонпром”, Павло Барбул.
Відео випробувань опубліковано на каталі You-tube «Укроборонпрому».
Як повідомляв УНІАН, успішне випробування пройшла також передова цифрова система управління вогнем "Мисливець", яка встановлена на модернізованій версії БМП-1УМД.