"Звуку не чути, немає ніякого спалаху": військові розповіли про нову російську зброю на Донбасі (відео)

Один із 152-міліметрових снарядів розірвався просто посеред вулиці в Троїцькому, йдеться в сюжеті ТСН.

Кілька будинків у селищі зазнали прямих влучань. В інших повилітали шибки. "Працювала САУ", - переконаний військовослужбовець ЗСУ з позивним "Мисливець".

У бійців грузинського легіону, що боронять один з флангів Троїцького, немає сумніву – з того боку працюють добре навчені люди. "Нам відомо, що там зараз зібралося дуже багато російських військових", - розповів боєць із позивним "Маестро".

Троїцьке в цьому секторі чи не нанайгарячіша точка. Ворог постійно намагається намацати слабке місце в українській обороні. Крім звичайних гаубиць, терористи використовують якусь невідому зброю, яка завдає значної шкоди селищу та військовим.

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"Ми не знаємо, що це за зброя. Звуку не чути, нема ніякого спалаху. Вибухає у повітрі та осколки потім униз спускаються", - каже "Маестро".

Також російські найманці потроху просуваються вперед від своїх позицій, ховаючись за туманом та снігопадами. Головна мета терористів у Троїцькому – взяти під контроль дорогу, яка веде прямо з окупованого Стаханова на Попасну, Бахмут і Сєверодонецьк, Лисичанськ та інші українські міста. "З Авдіївки не зайшли – не змогли. Зараз думають, що, може, тут щось вийде", - пояснює "Маестро". Проте для грузинів це вже не перша війна з Росією, тому досвідчені бійці не залишають ворогу шансів на успіх.