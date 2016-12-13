"Звуку не чути, немає ніякого спалаху": військові розповіли про нову російську зброю на Донбасі (відео)
Селища на межі Донецької та Луганської областей регулярно здригаються від важкої артилерії терористів, яка не розрізняє позицій української армії та будинки мирних жителів.
Один із 152-міліметрових снарядів розірвався просто посеред вулиці в Троїцькому, йдеться в сюжеті ТСН.
Кілька будинків у селищі зазнали прямих влучань. В інших повилітали шибки. "Працювала САУ", - переконаний військовослужбовець ЗСУ з позивним "Мисливець".
У бійців грузинського легіону, що боронять один з флангів Троїцького, немає сумніву – з того боку працюють добре навчені люди. "Нам відомо, що там зараз зібралося дуже багато російських військових", - розповів боєць із позивним "Маестро".
Троїцьке в цьому секторі чи не нанайгарячіша точка. Ворог постійно намагається намацати слабке місце в українській обороні. Крім звичайних гаубиць, терористи використовують якусь невідому зброю, яка завдає значної шкоди селищу та військовим.
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"Ми не знаємо, що це за зброя. Звуку не чути, нема ніякого спалаху. Вибухає у повітрі та осколки потім униз спускаються", - каже "Маестро".
Також російські найманці потроху просуваються вперед від своїх позицій, ховаючись за туманом та снігопадами. Головна мета терористів у Троїцькому – взяти під контроль дорогу, яка веде прямо з окупованого Стаханова на Попасну, Бахмут і Сєверодонецьк, Лисичанськ та інші українські міста. "З Авдіївки не зайшли – не змогли. Зараз думають, що, може, тут щось вийде", - пояснює "Маестро". Проте для грузинів це вже не перша війна з Росією, тому досвідчені бійці не залишають ворогу шансів на успіх.