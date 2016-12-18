Звільнення з полону останнього "кіборга": ЗМІ розповіли подробиці (відео)
Звільнення захисника Донецького аеропорту Тараса Колодія із полону бойовиків відбувалося шляхом переговорів за сприяння Української православної церкви.
Про це розповів єпископ Ірпінський УПЦ Климент (Вечеря), який брав участь у звільненні військового, передає 112 Україна.
"Наші священики є по всій території Донецької області. Тому вдалося домовитися, щоб до свята Св. Миколая можна було визволити хоча б одного українського військового. Ми нікого не обмінювали. Ми просто домовилися, щоб його відпустили", - зазначив він.
Читайте такожСБУ перевірить нову інформацію про місця тримання заручників - Тандіт
За словами єпископа, Колодій наразі перебуває у шоковому стані. "Він був у полоні з 2014 року, тому, звичайно, зараз у стані шоку, і йому ще потрібно відійти від усього, що з ним відбувалося", - сказав він.
При цьому єпископ додав, що невдовзі Колодій прибуде до Києва, де проходитиме реабілітацію опісля полону.
Раніше УНІАН повідомляв, що з полону бойовиків звільнили останнього "кіборга" Донецького аеропорту Тараса Колодія.
Тараса Колодія мобілізували в серпні 2014 р. Спочатку десантник 80-ої аеромобільної бригади служив у Костянтинівці, потім захищав донецький аеропорт. Там рік тому потрапив у руки бойовиків так званої "ДНР". Колодій - останній із "кіборгів", які були в полоні у бойовиків.