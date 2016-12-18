Звільнення з полону останнього "кіборга": ЗМІ розповіли подробиці (відео)

Про це розповів єпископ Ірпінський УПЦ Климент (Вечеря), який брав участь у звільненні військового, передає 112 Україна.

"Наші священики є по всій території Донецької області. Тому вдалося домовитися, щоб до свята Св. Миколая можна було визволити хоча б одного українського військового. Ми нікого не обмінювали. Ми просто домовилися, щоб його відпустили", - зазначив він.

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За словами єпископа, Колодій наразі перебуває у шоковому стані. "Він був у полоні з 2014 року, тому, звичайно, зараз у стані шоку, і йому ще потрібно відійти від усього, що з ним відбувалося", - сказав він.

При цьому єпископ додав, що невдовзі Колодій прибуде до Києва, де проходитиме реабілітацію опісля полону.

Раніше УНІАН повідомляв, що з полону бойовиків звільнили останнього "кіборга" Донецького аеропорту Тараса Колодія.

Тараса Колодія мобілізували в серпні 2014 р. Спочатку десантник 80-ої аеромобільної бригади служив у Костянтинівці, потім захищав донецький аеропорт. Там рік тому потрапив у руки бойовиків так званої "ДНР". Колодій - останній із "кіборгів", які були в полоні у бойовиків.