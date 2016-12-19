Бійці добровольчих батальйонів збираються створити штаб блокади окупованих територій /

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

Якщо впродовж семи днів усіх 137 українських військовополонених не відпустять або ж не обміняють, ветерани АТО обіцяють почати тотальну блокаду окупованих територій по всіх залізничних та автошляхах.

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"Ми перекриємо постачання будь-якої контрабанди: як туди, так і назад", – уточнив на прес-конференції другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Віногродський.

Акція буде без зброї, заявив він, бо ветерани АТО вже демобілізовані. Але оскільки вони очікують провокацій, то серед них є люди, які легально володіють зброєю. І при нагоді зможуть її застосувати, прозоро натякають добровольці.

Для координації дій бійці добробатів "Айдар", "Донбас", "Правий сектор" і батальйону Херсона вже найближчим часом збираються створити штаб блокади окупованих територій.

Утім, ті, хто мотається через лінію розмежування, про ці плани почули. І в пунктах перетину вже сьогодні виросли нетрадиційні для неділі великі черги.

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