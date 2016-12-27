"Ведемо війну з нечистою силою": Турчинов допускає можливість провокацій з боку бойовиків на Новорічні свята

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після урочистого вручення сертифікатів і ключів від квартир 58 родинам військовослужбовців та ветеранів Національної гвардії у Нових Петрівцях на Київщині.

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"Ви знаєте, нечиста сила завжди саме на такі християнські свята себе проявляє. І, на превеликий жаль, саме з такою нечистою силою ми і ведемо війну, захищаючи нашу країну. Тому я можу прогнозувати, що будуть провокації, і завжди, ви можете проаналізувати події, які відбувались на фронті починаючи з початку 2014 року, якраз особливо на свята, якраз на християнські свята, у них, мабуть, щось зсередини рве назовні, що вони пробують робити провокації, бруд, кров", - заявив Турчинов.

На його переконання, "нечиста сила завжди приречена". "І Національна гвардія, Збройні сили України допоможуть очисти нашу країну від цього бруду", - сказав Турчинов.

Секретар РНБО з огляду на постійні обстріли з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі наголосив, що не існує іншої альтернативи, як захищати Україну.

Він зауважив, що оголошення про перемир'я після останніх переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську не виконується російською стороною.

"На превеликий жаль, рішення, яке було прийнято щодо оголошення перемир'я з урахуванням тих великих свят - Різдва, Нового року, щоб можна було хоча б під час цих свят не втрачати життя наших військових офіцерів, солдат, для того, щоб хоча б була тиша у тих населених пунктах, які вздовж лінії розмежування, але, на превеликий жаль, російські гібридні війська не збираються виконувати всі домовленості", - наголосив Турчинов.

За словами секретаря РНБО, "з першого дня, який наступив після проголошення перемир'я, продовжувався обстріл".

Як сказав Турчинов, раніше, коли оголошувалося перемир'я, значне скорочення кількості обстрілів трималося хоча б тиждень.