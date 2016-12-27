В ОБСЄ розповіли, що через обстріли під Світлодарськом їм доводилося евакуювати свою базу

Про це йдеться у звіті місії за 22-26 грудня, сьогодні опублікованому на сайті організації.

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Міжнародні спостерігачі заявили, що задокументували меншу, але все ще велику кількість порушень режиму припинення вогню у Донецькій області з вечора 22 грудня по 23 грудня відносно попереднього звітного періоду. Зокрема, було зафіксовано 1 150 вибухів, які в основному сталися в районі Світлодарська та Дебальцевого. Раніше до цього було зафіксовано 2,3 тис випадків порушення «режиму тиші».

«Спеціальна моніторингова місія 24 грудня евакуювала свою передову патрульну базу у контрольованому урядом (України) Світлодарську через близькість обстрілів увечері 23 грудня», - стверджується у звіті.

При цьому сказано, що хоча СММ зафіксувала велику кількість вибухів на захід від Горлівки в ніч на 23 грудня, у подальшому було задокументовано менше порушень «режиму тиші» в результаті поновленого зобов'язання сторін дотримуватися його, починаючи з опівночі 24 грудня.

«СММ 26 грудня повернулася на свою передову патрульну базу у Світлодарську», - заявили у місії.

Також сказано, що подібна ситуація спостерігалася у Луганській області з вечора 22 грудня до 23 грудня відносно попереднього звітного періоду. У подальшому, з вечора 23 грудня по 24 грудня було зафіксовано менше порушень режиму. Жодних вибухів не було помічено після першої половини дня 24 грудня і до вечора 26 грудня.

«У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню з вечора 22 по 23 грудня, зокрема, більше ніж 630 вибухів, у порівнянні з більше ніж 330 у попередній звітний період», - зазначили в СММ.

Представники місії заявили, що більшість вибухів було зафіксовано у західних частинах Луганської області, ближче до району Світлодарська-Дебальцевого. Також сказано, що впродовж наступних 24 годин було задокументовано менше порушень перемир'я, в тому числі понад 150 вибухів. Спостерігачі відзначили різке зменшення кількості порушень, починаючи з вечора 24 грудня.