Вранці бойовики атакували позиції ЗСУ біля Водяного, поранено одного бійця – штаб АТО

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Зранку 23 грудня в районі населеного пункту Водяне, що на Донеччині, відбулося бойове зіткнення. До спостережного пункту українських військовослужбовців підступила ворожа група у кількості 8 осіб та відкрила вогонь у сторону українських бійців. Бійці Збройних сил України відкрили вогонь у відповідь, після чого противник відступив. Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає, один військовослужбовець отримав поранення», - наголошують у штабі АТО.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією координатора проекту «СтопТерор» Семена Кабакаєва, на Світлодарській дузі поблизу Дебальцевого Донецької області в полоні у бойовиків загинули троє українських військовослужбовців.

У Генштабі підтвердили втрати серед українських військових.