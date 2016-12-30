За вчорашній день - 3 поранених на фронті і 5 небойових втрат - Матіос

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"А на фронті нині втрати - 8 військових", - написав Матіос.

Потім він уточнив дані.

Читайте такожДоба в АТО: на всіх напрямках активізувалися снайпери бойовиків

"За вчорашній день 3 бойових поранених, 5 - небойових втрат (1-самогубство, 4 при необережному поводженні з гранатою РГД-5). Це війна і її наслідки страшні", - зазначив він.

У той же час речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник заявляє, що не може підтвердити інформацію заступника генпрокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса про втрату вісьмох військових у зоні бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляє радіо «Свобода".

"Підтвердити на цю хвилину не можу. Тому що за останню добу таких втрат, бойових втрат у нас не обліковано. Станом на 16 годину нам відомо про одного пораненого бійця", - сказав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби у зоні проведення АТО було поранено трьох українських військових.