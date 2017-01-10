"Все зробили тихо": військові зайняли нові позиції на Світлодарській дузі - волонтер

"Коротко і без подробиць. На Світлодарській дузі у нас "трохи" нових позицій з'явилося. Наші дуже постаралися і найголовніше все зробили тихо. Сепари тільки потім про все здогадалися, активізувалися, але було вже пізно", - повідомив на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін.

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За його словами, "наші позиції і міцно наші", "опорники на них стоять".

У теж час волонтер додав, що зараз "треба туди організувати 4500 метрів електричного кабелю, щоб у хлопців в бліндажах була електрика і світло".

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня бойовики атакували українських військових на Світлодарській дузі. Всього було здійснено три вогневих нальоти тривалістю від трьох до шести годин кожен. П'ять українських військовослужбовців загинули, шестеро отримали поранення, ще в 10 - травми і контузії. Один поранений потрапив у полон. За даними штабу АТО, це найважчі втрати ВСУ за останні 5 місяців.

Після того бойовики неодноразово атакували позиції ВСУ в районі Світлодарської дуги. 23 грудня українські бійці звільнили від терористів село Новолуганське, розташоване в районі Світлодарської дуги, а також зайняли нові позиції.