Захоплення бойовиками медсестри у Донецьку: в Нацгвардії заявили, що вона не була військовослужбовцем

Як розповіли у Національній гвардії, медична сестра медичного пункту військової частини 3057 не прибула на роботу. Крім того, вжиті заходи щодо її розшуку виявилися безрезультатними.

"08.01.2017 року командуванню військової частини 3057 надійшло повідомлення від її сина, який мешкає в м. Донецьк про те, що вона була затримана "поліцією" так званої "ДНР", - йдеться у повідомленні НГУ.

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Також наголошується, що затримана громадянка не була військовослужбовцем Національної гвардії України, а працювала медсестрою (цивільним службовцем) у медичному пунктів військової частини.

"Доступу до державної таємниці за характером виконання своїх обов’язків не мала. Громадянка звільнена у зв’язку із порушенням вимог проходження служби", - заявили у Нацгвардії.

Раніше у полку "Азов" заявили, що в окупованому Донецьку затримано бійця Національної гвардії України (військової частини 3057).