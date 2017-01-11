В окупованому Донецьку бойовики схопили бійця Нацгвардії

Про це повідомили у прес-службі полку "Азов".

Зазначається, що схоплена російським агресором жінка є медиком Нацгвардії та, як стало відомо, поїхала на окуповану територію "в особистих справах".

Читайте такожВійськові розповіли, як бойовики мстять їм за відбиті на Світлодарській дузі позиції (відео)

"Немає ніякої гарантії, що ця особа не розкрила ворогу службових та навіть військових таємниць, внаслідок чого критично не підірвала бойову готовність цілого підрозділу", - йдеться у повідомленні.