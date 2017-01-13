У Міноборони повідомили про трьох поранених бійців на Донбасі

На Донбасі минулої доби не загинув жоден український військовий. Про це під час брифінгу заявив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, пише «112 Україна».

У той же час він повідомив, що поранень зазнали троє українських військових.

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"За минулу добу жоден український військовий не загинув, але троє наших військовослужбовців отримали поранення. Це сталося в районі населеного пункту Попасна", - заявив в ході брифінгу Олександр Мотузяник.

Мотузяник наголосив, що загалом за минулу добу зафіксували 78 обстрілів.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік позицій ЗСУ з мінометів у районі Водяного та Широкиного. Павлопіль, Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку, Водяне та Широкине обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї. БМП вела вогонь по Талаківці. По Широкиному та Талаківці– снайпер.

На Луганському напрямку – зі 152 міліметрової артилерії – Калиново- Попасну та Новозванівку. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Золотому, Сентянівці, Новозванівці та Кримському. З гранатометів та стрілецької зброї – по Новозванівці та Новоолександрівці.