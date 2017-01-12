Бойовики з мінометів обстріляли житловий сектор Красногорівки, є поранений
00:31, 12 січня 2017Війна
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Бойовики терористичної організації "ДНР" пізно ввечері, 11 січня, почали обстрілювати з мінометів житловий сектор Красногорівки.
Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.
За його словами, одна з мін влучила в житловий п'ятиповерховий будинок. В результаті прямого попадання снаряда в будинок важке поранення отримав 66-річний чоловік.
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Співробітники поліції надають потерпілому медичну допомогу.
Раніше УНІАН повідомляв, що в зоні АТО 11 січня зазнав поранень один український військовий, бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ.
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