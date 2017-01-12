Бойовики з мінометів обстріляли житловий сектор Красногорівки, є поранений

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

За його словами, одна з мін влучила в житловий п'ятиповерховий будинок. В результаті прямого попадання снаряда в будинок важке поранення отримав 66-річний чоловік.

Читайте такожВ зоні АТО тривають пошуки трьох зниклих українських військових

Співробітники поліції надають потерпілому медичну допомогу.

Раніше УНІАН повідомляв, що в зоні АТО 11 січня зазнав поранень один український військовий, бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ.