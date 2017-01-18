На Сумщині затримано бойовика терористичної організації "Оплот"

«Затримали вчора ввечері. Він приїхав до своєї матері в Білопільський район», - повідомила УНІАН прес-офіцер УСБУ в Сумській області Олеся Рапута.

За її даними, раніше судимий мешканець Старобешівського району Донецької області приєднався в 2014 році до бойовиків. У складі незаконного збройного формування він перевозив вантажі терористів, у тому числі боєприпаси, і ремонтував техніку.

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За словами бойовиків, щоб не платити заробітну плату, його звинуватили в крадіжці зброї й утримували у в'язниці терористичної організації "ДНР". Після звільнення чоловік тривалий час переховувався в Росії.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 (участь у незаконних збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня в Краснопільському районі Сумської області затримали громадянина Росії, який організував канал переміщення нелегалів через державний кордон України.