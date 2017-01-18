У Міноборони повідомили про відсутність втрат та стабільність обстрілів позицій ЗСУ на Маріупольському напрямку

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"На Маріупольському напрямку обстановка незмінна – учора відбулося 33 ворожих обстріли, зокрема 5 мінометних. Окупанти порушують режим тиші і вдень, і вночі. Основні гарячі точки – Красногорівка, Мар’їнка, Водяне, Широкине", – сказав Мотузяник.

“Одразу приємна новина: за добу, що минула, внаслідок бойових дій ні один український військовий не загинув і не був поранений”, - додав речник.

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За його словами, на Луганському напрямку майже всі ворожі обстріли припали на Станично-Луганський та Попаснянський райони. Як і в минулі дні, головною гарячою точкою залишається Троїцьке – учора там відбулося 5 короткотривалих мінометних обстрілів, а також низка дрібніших провокацій із боку незаконних збройних формувань.

Також противник неодноразово відкривав вогонь по району потенційного розведення сил і засобів у Станиці Луганській; при цьому обстріли тривали з перервами майже 3 години. У Валуйському стріляв ворожий снайпер. У Золотому, Новоолександрівці та Новозванівці сталося кілька перестрілок між бойовиками та силами АТО.

Усього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 19 ворожих обстрілів, зокрема 6 – з важкого озброєння.

Як зазначив Мотузяник, на Донецькому напрямку, зокрема, у промзоні Авдіївки вчора сталося 3 великих перестрілки між силами АТО та противником – вранці, вдень та ввечері, кожна з них тривала 2 години. Також окупанти здійснили потужні обстріли позицій українських військових у Зайцевому, Троїцькому Ясинуватського району та в Донецькому аеропорту. Важке озброєння противник не застосовував. На Світлодарській дузі та в Новолуганському вчора було тихо.

Усього за минулу добу на Донецькому напрямку вчора сталося 9 ворожих обстрілів.