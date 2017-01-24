Експерт закликав ввести правове визначення "група окупаційних військ РФ" для пояснення подій в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

Самусь підкреслив, що правова проблематика і чітке визначення в Україні осіб, які воюють проти українців, щодо статусу цих людей та статусу територій є надзвичайно важливими, оскільки “буквально через півроку-рік на міжнародному ландшафті не залишиться лідерів країн, які починали, скажімо так, ще з Революції Гідності супроводжувати українське питання, - вони розуміють усе, скажімо так, з півслова — що відбувається у нас”.

“Спробуйте, наприклад, пояснити Трампу, що відбувається в Україні. Якщо він почне розбиратися в тих правових, інформаційно-правових аспектах чи думках і позиціях, які навіть існують в Україні, то, звісно, людина, яка шукає простих рішень, а Трамп відноситься до таких людей, які хочуть привести будь-яку проблему до простих рішень, простих схем, - йому буде надзвичайно (складно — УНІАН) це зробити”, - сказав Самусь.

Крім того, він зазначив, що у Європі “буде точно змінене лідерство у Франції і буде зміна політичного ландшафту у Німеччині після виборів”, тож Україні необхідно здійснити дуже активні кроки не лише на дипломатичному рівні, але і всередині країни — щодо правового визначення того, що відбувається у України з Російською Федерацією.

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Самусь наголосив, що на Донбасі знаходиться “група окупаційних військ Росії”, а не якась “народна міліція”, “представники бойовиків”, “повстанці” чи “ополченці”.

“Це група окупаційних військ. І з цим потрібно чітко визначитися Україні, щоб виходити потім у міжнародному інформаційному просторі з таким визначенням”, - переконаний експерт.

Говорячи про формування групи окупаційних військ на території Донбасу, Самусь зазначив, що це відбувалося через Центр територіальних військ у Новочеркаську.

“Здійснювався набір по всій території Російської Федерації громадян, які стоять на військовому обліку і можуть або добровільно, або з використанням спецслужб. Наприклад, людина потрапляє у сферу інтересів правоохоронних органів за якийсь вчинок, і вони можуть йому запропонувати піти служити у Центр територіальних військ у Новочеркаську, а насправді, звичайно, на окуповану територію Донбасу”, - сказав він і додав, що таким чином здійснюється формування військових підрозділів в РФ.

Так само, додав експерт, вербуються й іноземці. Зокрема, Самусь зауважив, що на території Росії перебуває значна кількість громадян країн Центральної Азії, частина з яких може мати різне соціальне становище та проблеми із законом.

“Вони становлять зараз величезну базу для роботи російських спецслужб із залучення цих іноземців для того, щоб вони воювали на території України”, - сказав Самусь.

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Самусь наголосив, що “всі військовослужбовці, які знаходяться в групі окупаційних військ, вони є російськими військовослужбовцями, незалежно від того, як їх набирали, як їх вербували - чи це громадянин однієї з країн Центральної Азії, чи це громадянин Російської Федерації, чи громадянин України, Чеської Республіки, чи Італії — немає значення”.

“Це військовослужбовець збройних сил Російської Федерації або співробітник російських спецслужб, якщо він був завербований російськими спецслужбами і зараз служить у так званих “МГБ” невизнаних «республік», і він є співробітником російської спецслужби”, - підкреслив він.

Крім того, експерт зауважив, що представники так званої «влади» на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму є представниками Російської Федерації, а також “агентурою спецслужб Російської Федерації”.

“Всі ці люди є військовими злочинцями, оскільки, згідно з українським законодавством і міжнародним законодавством, ці люди є військовими злочинцями. Як сказано, окупація й агресія є вищим міжнародним злочином”, - підкреслив експерт.