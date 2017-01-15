Окупанти на Донбасі вимагають від найманців фотозвіти з передової - розвідка

Російські окупанти на Донбасі примушують своїх солдатів робити фотографії на знак підтвердження того, що вони дійсно перебувають на передових позиціях, а не покинули їх самовільно.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що систематичні випадки самовільного залишення передових позицій військовослужбовцями змушують командування російських окупаційних військ вимагати підтвердження перебування військовослужбовців на місцях несення служби.

Так, зокрема, особовому складу 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК ЗС РФ, що перебуває на передових позиціях, віддано розпорядження зробити фотографії, які підтверджують несення ними військової служби в окопах.

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Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська з метою дискредитації Збройних сил України обстріляли житлові будинки на тимчасово окупованій території.

«Окупаційні війська на сході України протягом останніх трьох діб здійснювали провокаційні обстріли позицій українських військових поблизу населених пунктів Калиново-Попасна та Новозванівка. Вогонь вівся не лише по українським військовим, а й по населеним пунктам, які знаходяться під тимчасовим контролем російсько-окупаційних військ», - відзвітували у штабі АТО.