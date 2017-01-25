Росія приховує форсовану мілітаризацію прикордонних з Україною регіонів - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Важливо зазначити, що російська сторона чинила тиск та встановлювала обмеження для інспекторів (які інспектували територію Росії біля кордону з Україною). Зокрема, на етапі обговорення плану проведення інспекції Росія оголосила, що обмежить зону для вертолітного обльоту на глибину 25 км вздовж кордону з Україною над військовими аеродромами і полігонами. Згодом польоти були скасовані взагалі, начебто через погану погоду, тому інспекція проводилася лише на автомобільному транспорті», - поінформував він.

«Таким чином, Росія продемонструвала, що їй є що приховувати, а саме – форсовану мілітаризацію прикордонних з Україною регіонів та активне сприяння озброєнню та керівництво незаконних збройних сил на Донбасі», - заявив Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня прес-служба Генштабу ЗСУ заявила, що 16-19 січня представники України, Канади та Данії провели інспекцію поблизу кордону на території Ростовської області РФ.

Виявлено, що 10 січня в порушення Віденського документу від 2011 року про заходи зі зміцнення довіри та безпеки (ВД-2011) РФ почала формувати поблизу кордонів України мотострілкову дивізію чисельністю понад 10 тис. військових.

Читайте такожРосія заявила про наміри зміцнювати війська на кордоні з Україною

У Генштабі підкреслили, що це суперечить інформації, яку сама ж РФ надала державам-учасницям офіційною мережею ОБСЄ у листопаді 2016 року. Зокрема РФ повідомила, що не планує у 2017 році збільшувати чисельність особового складу регулярних формувань та бойових частин.