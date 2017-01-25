Штаб: за день один український військовий отримав поранення у зоні АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Зазначається, що бойовики продовжили обстріли позицій ЗСУ на всіх напрямках: на Маріупольському - зі 122 міліметрової артилерії, 120 міліметрових мінометів вели вогонь по Красногорівці.

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З гранатометів та стрілецької зброї терористи обстріляли Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Новотроїцьке. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогоні вів снайпер, а по Широкиному – БМП противника.

За даними штабу, на Луганському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Оріховому та Новозванівці.

На Донецькому напрямку вони обстрілювали зі 120 та 82 міліметрових мінометів Авдіївку та Троїцьке. Луганське, Зайцеве та Авдіївка також були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Близько 15.00 російсько-окупаційні війська, використовуючи реактивні системи залпового вогню, обстріляли населений пункт Красногорівка. 4 снаряди потрапили безпосередньо по місту і один неподалік», - додали в прес-центрі.