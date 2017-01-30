У Дніпрі заочно судитимуть Плотницького у справі збитого під Луганськом літака Іл-76

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, вказаним особам у липні 2016 року було заочно повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину та, оскільки вони перебувають за межами підконтрольній Україні території, відносно них проведено спеціальне досудове розслідування.

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У прокуратурі зазначають, що голова терористичної організації «ЛНР» Плотницький, який на час скоєння злочину був командиром незаконного збройного формування «Зоря», разом з Петрушевим (на той час його заступником) та командиром незаконного збройного формування «Вітязь» Гурєєвим обвинувачуються у збитті військово-транспортного літака Іл-76, на борту якого перебувало 49 осіб, під час здійснення посадки в аеропорт Луганська. Дії вказаних осіб кваліфіковано як терористичний акт, що призвів до масової загибелі людей (ч.3 ст.258 КК України).

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня 2014 року території Луганської області під час здійснення заходу на посадку в аеропорт м. Луганськ переносним зенітно-ракетним комплексом був уражений військово-транспортний літак Іл-76 Збройних сил України. Внаслідок ураження літак загорівся і впав. Загинули 9 членів екіпажу та 40 військовослужбовців, які перебували на борту.

Як повідомляв начальник відділення слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Ілля Вдовін, слідство має докази, що даний теракт був здійснений за наказом Плотницького Патрушевим і Гурєєвим. Всі троє підозрюваних можуть бути засуджені заочно.