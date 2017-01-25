У Києві засуджено до 13 років в'язниці бразильця, який вербував найманців та воював за "ДНР"

Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

«За результатом судового розгляду вироком Печерського райсуду м. Києва іноземця визнано винним за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної організації) та ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань) та призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна», - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі нагадали, що українські правоохоронці затримали іноземного вербувальника у жовтні минулого року в аеропорту «Бориспіль» одразу після його прибуття в Україну з Бразилії.

Слідством було встановлено, що з вересня 2014 року по травень 2015 року громадянин Бразилії перебував у складі 1-го мотострілецького батальйону «Вікінг» 1-ї бригади «ДНР». Виконував при цьому функції керуючого ротою, інструктора та розвідника. Брав участь у бойових діях у районі Вергулівки, Первомайського, Горлівки, Старобешевого, боях під Дебальцевим, Донецьким аеропортом. Крім того, за даними правоохоронців, він вербував іноземців, переважно бразильців, до складу незаконних збройних формувань, а також здійснював неодноразові розвідувальні походи на позиції Збройних сил України та коректував артилерійський вогонь по українських позиціях.