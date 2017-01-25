У Києві засуджено до 13 років в'язниці бразильця, який вербував найманців та воював за "ДНР"
Громадянина Бразилії, який воював на боці терористичної організації «ДНР» та вербував найманців для терористів, засуджено до 13 років позбавлення волі.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
«За результатом судового розгляду вироком Печерського райсуду м. Києва іноземця визнано винним за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної організації) та ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань) та призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна», - йдеться у повідомленні.
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У прокуратурі нагадали, що українські правоохоронці затримали іноземного вербувальника у жовтні минулого року в аеропорту «Бориспіль» одразу після його прибуття в Україну з Бразилії.
Слідством було встановлено, що з вересня 2014 року по травень 2015 року громадянин Бразилії перебував у складі 1-го мотострілецького батальйону «Вікінг» 1-ї бригади «ДНР». Виконував при цьому функції керуючого ротою, інструктора та розвідника. Брав участь у бойових діях у районі Вергулівки, Первомайського, Горлівки, Старобешевого, боях під Дебальцевим, Донецьким аеропортом. Крім того, за даними правоохоронців, він вербував іноземців, переважно бразильців, до складу незаконних збройних формувань, а також здійснював неодноразові розвідувальні походи на позиції Збройних сил України та коректував артилерійський вогонь по українських позиціях.