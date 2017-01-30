Стала відома дата прощання із загиблими під Авдіївкою військовими (фото)

19:42, 30 січня 2017
Війна
2068 0

У середу об 11:00 Україна прощатиметься на Майдані з бійцями АТО, які загинули 29 січня поблизу Авдіївки від осколкових поранень під час відбиття ворожої атаки.

Під Авдіївкою загинули 4 військових / facebook.com/72.brigade.best

Про це 72-а гвардійська ОМБР написала на своїй сторінці у Facebook.

"Ці наші воїни першими ступили у двобій з ворогом, першими ступили у ворожі окопи й бліндажі й першими прийняли на себе шалений удар розлюченого ворога, віддавши свої життя за кожного з нас", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЖурналіст пояснив, чому бойовики намагаються "вчепитися" за Авдіївську промзону й "блокадну" дорогу

Також у ЗСУ назвали імена загиблих українських військових:

- капітан Кизило Андрій Олександрович;

- молодший сержант Бальченко Володимир Іванович;

- солдат Оверченко Дмитро Олександрович;

- сержант Крижанський Володимир Олексійович.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Бої під Авдіївкою
Теги: #Авдіївка#ЗСУ#бої