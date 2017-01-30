Стала відома дата прощання із загиблими під Авдіївкою військовими (фото)
19:42, 30 січня 2017Війна
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У середу об 11:00 Україна прощатиметься на Майдані з бійцями АТО, які загинули 29 січня поблизу Авдіївки від осколкових поранень під час відбиття ворожої атаки.
Під Авдіївкою загинули 4 військових / facebook.com/72.brigade.best
Про це 72-а гвардійська ОМБР написала на своїй сторінці у Facebook.
"Ці наші воїни першими ступили у двобій з ворогом, першими ступили у ворожі окопи й бліндажі й першими прийняли на себе шалений удар розлюченого ворога, віддавши свої життя за кожного з нас", - йдеться у повідомленні.
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Також у ЗСУ назвали імена загиблих українських військових:
- капітан Кизило Андрій Олександрович;
- молодший сержант Бальченко Володимир Іванович;
- солдат Оверченко Дмитро Олександрович;
- сержант Крижанський Володимир Олексійович.
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