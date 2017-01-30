Стала відома дата прощання із загиблими під Авдіївкою військовими (фото)

Про це 72-а гвардійська ОМБР написала на своїй сторінці у Facebook.

"Ці наші воїни першими ступили у двобій з ворогом, першими ступили у ворожі окопи й бліндажі й першими прийняли на себе шалений удар розлюченого ворога, віддавши свої життя за кожного з нас", - йдеться у повідомленні.

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Також у ЗСУ назвали імена загиблих українських військових:

- капітан Кизило Андрій Олександрович;

- молодший сержант Бальченко Володимир Іванович;

- солдат Оверченко Дмитро Олександрович;

- сержант Крижанський Володимир Олексійович.