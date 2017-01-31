ЗМІ показали карту боїв за Авдіївку, терористи знову готуються вгатити з "Градів" по населеному пункту (відео)

За інформацією української розвідки, до окупованого Донецька, а саме "Вольво-центру" та заводу гумово-хімічних виробів, бойовики підтягнули нові батареї "Градів", які готуються працювати по Авдіївці, Пісках та Опитному, йдеться в сюжеті ТСН.

Бій за Авдіївську промзону триває вже третю добу. Все почалось 29 січня, коли терористи двома групами по 20-25 осіб вирішили вибити наших військових з "промки".

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"Перша група була зупинена зразу і відійшла. Інша група була частково знищена й практично вмілими діями, маневрами, силами і засобами, які були, особовий склад 72-ї бригади частково знищив ту групу, відкинув їх і зайняв спостережний пост, який раніше займали бойовики", - повідомляв міністр оборони Степан Полторак.

Терористи намагались узяти штурмом Авдіївську промзону з двох боків - зі Спартака та Крутої Балки.

Наступ було відбито і бійці 72-ї бригади пішли у контрнаступ, вибивши бойовиків з їхнього опорника "Алмаз" і взяли під вогневий контроль розв'язку, що сполучала Спартак та Ясинувату.

З іншого флангу ЗСУ просунулись у напрямку фільтрувальної станції й заблокували сполучення терористів з Крутої Балки. Фактично залишивши бойовикам на Ясинуватській розв'язці тільки одну дорогу між Донецьком та Горлівкою, яка, до того ж, теж прострілюється.

Змиритися із втратами позицій бойовики не можуть і досі і кидають усі сили на Авдіївку. Дістається не тільки промзоні, а й цивільним мешканцям.

"Застосовуються всі типи артилерії 152 і 122 мм, реактивні системи залпового вогню, міномети 120 і 82 мм. В цілому за останні дві з половиною доби нами зафіксовано 1578 боєприпасів, які було випущено по позиціях, а також по населеному пункту Авдіївка", - заявив керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню Анатолій Петренко.

Окрім старої Авдіївки, яка потерпала й раніше, снаряди терористів потрапили на подвір'я лікарні й коксо-хімічного заводу, який забезпечує теплом усе місто, але сам перебуває на межі зупинки.