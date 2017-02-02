Канонаду під Донецьком транслюють у прямому ефірі (відео)

В окупованому Донецьку встановили веб-камеру, котра фіксує вибухи розірваних снарядів. Трансляція ведеться не нещодавно створеному каналі YouTube "Донецьк онлайн".

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В описі до відео вказано, що камера знаходиться в смт. Абакумова, яке є частиною території міста. Цей район Донецька знаходиться ближче до Авдіївки, Красногорівки, Пісків та Водяного, але звідки саме чути вибухи, з відеозапису не зрозуміло.

Як повідомлялось, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу були пошкоджені ЛЕП і припинено електропостачання та водопостачання міста, а також Авдіївського коксохіму і Донецької фільтрувальної станції. Увечері 1 лютого голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив про початок переговорів щодо оголошення режиму тиші на Донбасі на 2 лютого для проведення ремонтних робіт.