На Банковій поки не розглядають введення воєнного стану через ситуацію в Авдіївці

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

"Станом на зараз поки що цей варіант не обговорюється", - сказав Єлісєєв.

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Він додав, що таке питання може вирішуватися у колективний спосіб, зокрема, за участю Ради національної безпеки і оборони, яка може приймати "відповідні рішення".

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки. Внаслідок артударів місто повністю знеструмлено, немає води, опалення аварійне.

Варто зазначити, що українські військові мають право відповідати на обстріл бойовиків у разі виникнення загрози життю.

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Втім, бійці АТО не відповідають вогнем на обстріли з житлових кварталів Донецька і Ясинуватої.

2 лютого Рада безпеки ООН провела засідання в зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі. Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко під час засідання заявив, що російська сторона проігнорувала понад 200 запитів України про припинення бойових дій в районі Авдіївки.



