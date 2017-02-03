Наслідки потужного вибуху в Донецьку зняли з висоти пташиного польоту (відео)

Відео зняте за допомогою БПЛА й опубліковане на YouTube-каналі AtoWarOnDonbass.

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Як видно на відеозаписі, внаслідок вибуху постраждали припарковані поруч авто, осколками пошкоджено прилеглі будівлі.

При цьому в самому будинком, де стався вибух, зруйновані перекриття, вибиті шибки, немає даху.

Причина вибуху, за однією з версій, - влучання снаряда, за іншою – детонація боєприпасів бойовиків "ДНР".

Як повідомляв УНІАН, користувачі соцмереж повідомили, що в окупованому бойовиками Донецьку 2 лютого близько 21:15 пролунав потужний вибух, який відчувався у деяких сусідніх населених пунктах.