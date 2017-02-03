Наслідки потужного вибуху в Донецьку зняли з висоти пташиного польоту (відео)
15:54, 03 лютого 2017Війна
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Опубліковано відео наслідків потужного вибуху в Донецьку, який стався напередодні ввечері, близько 21:15, у районі "Мотелю".
Наслідки вибуху зняли за допомогою безпілотника / Скріншот
Відео зняте за допомогою БПЛА й опубліковане на YouTube-каналі AtoWarOnDonbass.
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Як видно на відеозаписі, внаслідок вибуху постраждали припарковані поруч авто, осколками пошкоджено прилеглі будівлі.
При цьому в самому будинком, де стався вибух, зруйновані перекриття, вибиті шибки, немає даху.
Причина вибуху, за однією з версій, - влучання снаряда, за іншою – детонація боєприпасів бойовиків "ДНР".
Як повідомляв УНІАН, користувачі соцмереж повідомили, що в окупованому бойовиками Донецьку 2 лютого близько 21:15 пролунав потужний вибух, який відчувався у деяких сусідніх населених пунктах.
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