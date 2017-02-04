Авдіївка після тижня масованих обстрілів: пошкоджено понад 100 будинків (фоторепортаж)

Про це голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив на своїй сторінці Facebook.

За його даними, загалом за тиждень внаслідок обстрілів бойовиків в Авдіївці (станом на вчорашній вечір) було пошкоджено 114 приватних будинків, 22 квартири у восьми багатоповерхових будинках, 4 приватні гаражі.

Пошкоджень зазнала також залізнична станція.

Своєю чергою віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко у Facebook повідомив, що бойовики вночі знову обстріляли Авдіївку. Снаряди потрапили у п'ятиповерхівку по вул. Соборній. Жертв та поранених немає. Опалення в обстріляному будинку відключили.

Також, за даними Зубка, вже відновлено постачання опалення у під'їздах дев’яти- та п'ятиповерхівки після обстрілу 2 лютого.

Він повідомив, що температура у будинках підтримується на рівні від 18 до 22 градусів, а температура на вулиці +1.

Для відновлювальних робіт до Авдіївки продовжують підвозити будівельні матеріали з різних регіонів.

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Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання, у місті існують проблеми з водо- та теплопостачанням.

Із Авдіївки з початку загострення ситуації евакуйовано 244 людини, з них 114 дітей.